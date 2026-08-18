O homem, de cerca de 40 anos, que foi detido pela GNR na noite deste domingo, na Trofa, por suspeita de sequestro de uma criança de 10 anos, já foi ouvido em tribunal e vai aguardar em liberdade o desenrolar da investigação, avança a TVI.

O caso aconteceu por volta das 23h20, nas casas de banho do Parque de Nossa Senhora das Dores, junto ao parque infantil. O suspeito, de nacionalidade indiana, terá abordado a criança no interior das instalações e agarrado o menor quando este tentou sair.

A criança conseguiu fugir e correu para junto da irmã, a chorar, tendo o pai alertado os militares da GNR que se encontravam no local. O homem foi localizado pouco depois, junto às casas de banho.

Depois de constituído arguido e ouvido em tribunal, ficou sujeito a aguardar em liberdade enquanto prosseguem as diligências para esclarecer as circunstâncias do caso.