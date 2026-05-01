Região

Ficou em liberdade grupo filmado a agredir funcionários de restaurante em Santo Tirso

Quatro homens acusados de terem agredido violentamente dois funcionários de um restaurante em Santo Tirso, em março, foram presentes a juiz cerca de um mês após os factos.

Após a audição, o tribunal decidiu mantê-los em liberdade, ainda que sujeitos a restrições. Os suspeitos estão proibidos de se aproximar ou frequentar o restaurante em causa e têm de se apresentar às autoridades três vezes por semana.

As agressões ocorreram num estabelecimento da cidade e envolveram dois trabalhadores, num caso que segue agora em investigação pelo Ministério Público.

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GNR descobre 600 mil euros em tabaco ilegal

A GNR deteve três homens, com idades entre os 19 e os 54 anos, numa operação realizada em Guimarães, que resultou na apreensão de cerca de dois milhões de cigarros sem estampilha fiscal obrigatória e sem documentação que comprovasse a sua origem legal.

De acordo com a autoridade, os suspeitos estão indiciados pelo crime de introdução fraudulenta no consumo, tendo a ação ocorrido na passada quarta-feira.

O valor comercial da mercadoria apreendida ultrapassa os 622 mil euros, sendo que a sua colocação no mercado poderia representar um prejuízo de cerca de 449 mil euros para o Estado, em sede de Imposto Especial de Consumo (IEC).

 

Além do tabaco, os militares da GNR apreenderam ainda o veículo utilizado no transporte da carga ilícita e três telemóveis.

Um morto e três feridos em violento acidente na variante à N14

Um homem morreu, na madrugada desta sexta-feira, na sequência de um acidente que envolveu três viaturas na variante à Estrada Nacional 14, na Maia, avança o Jornal de Notícias. Do sinistro resultaram ainda dois feridos ligeiros, um homem e uma mulher.

A vítima mortal será um jovem com idade aparente entre os 25 e os 30 anos. O alerta foi dado por volta das 5h00, tendo o acidente levado ao corte da estrada em ambos os sentidos durante cerca de duas horas.

Segundo a mesma fonte, no local estiveram operacionais dos Bombeiros de Moreira da Maia e dos Bombeiros de Pedrouços, apoiados por meios da Cruz Vermelha e do INEM, que mobilizou uma ambulância, a VMER do Hospital de São João e a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência.

CP fecha estação de comboios da Trofa devido a inundação

A estação de comboios da Trofa encontra-se encerrada devido a uma inundação.

De acordo com as informações disponíveis, a decisão prende-se com uma inundação, ocorrida na sequência dos mais recentes episódios de chuva forte.

Não há, para já, nenhuma informação sobre a reabertura do espaço.

Aluno da Escola Profissional OFICINA conquista primeiro lugar em competição internacional

Daniel Silva, do 12.º ano do Curso Programador/a de Informática da Escola Profissional OFICINA, participou num Creative Jam, em Nantes, onde teve a oportunidade de desenvolver projetos e estabelecer contactos com jovens de vários países, tudo dentro de um ambiente criativo e desafiante.

No âmbito desta participação e competindo com estudantes do ensino superior, Daniel Silva alcançou o primeiro lugar com o projeto “FAROL”, um website e uma aplicação móvel direcionados para a pesca artesanal.
A solução permite consultar condições atmosféricas, identificar zonas com maior concentração de espécies piscícolas e avaliar a viabilidade económica da atividade, contribuindo para uma prática mais eficiente e informada.
Pensada para pescadores com menor familiaridade com tecnologias digitais, a aplicação apresenta informação de forma simples e acessível, reduzindo a complexidade associada a dados técnicos e científicos. Entre as suas funcionalidades, destaca-se a possibilidade de funcionamento em modo online e offline, bem como a consulta de dados como salinidade da água, localização de bancos de algas e seleção de espécies a capturar.
Este projeto de Daniel Silva encontra-se em fase de desenvolvimento, prevendo a sua expansão para outras linhas costeiras internacionais, com vista à sua futura disponibilização no mercado.

A Creative Jam, que decorreu na cidade francesa de Nantes, reuniu jovens empreendedores e inovadores, bem como decisores políticos, representantes de universidades, organizações empresariais, instituições públicas e especialistas nas áreas da sustentabilidade, economia azul e inovação rural. Ao longo da iniciativa, o aluno da OFICINA participou noutras atividades, todas numa perspetiva de economia azul. O programa incluiu, ainda, a apresentação de iniciativas-piloto e casos de sucesso na região atlântica.

Mais de 450 condutores apanhados sem carta

A condução sem carta voltou a aumentar no distrito de Braga em 2025, de acordo com dados divulgados pela GNR. Ao todo, foram registadas 457 infrações, refletindo a tendência de subida verificada a nível nacional.

Face a 2024, Braga está entre os distritos onde este tipo de crime mais cresceu, com um aumento de 13,14%, correspondente a mais 289 ocorrências. Um cenário que coloca o distrito entre os que mais contribuíram para a subida global destes casos.

Segundo a GNR, a maioria das situações ocorre em arruamentos e estradas nacionais, sendo mais comum entre pessoas com idades entre os 25 e os 40 anos.

 

A força de segurança alerta para o impacto desta prática na segurança rodoviária, lembrando que conduzir sem carta é crime e está muitas vezes associado a outras infrações, aumentando o risco de acidentes.

Famalicão: Vários detidos por condução sob efeito do álcool

Durante o fim de semana, a PSP deteve oito pessoas, entre os 19 e os 54 anos por condução com taxa de álcool superior à permitida por lei, tendo acusado taxas entre 1,21 e 2,24 g/l no sangue.

Os detidos nas cidades de Famalicão, Braga e Barcelos foram notificados a comparecer nos respetivos Tribunais.