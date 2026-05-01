Ficou em liberdade grupo filmado a agredir funcionários de restaurante em Santo Tirso

Daniel Silva, do 12.º ano do Curso Programador/a de Informática da Escola Profissional OFICINA, participou num Creative Jam, em Nantes, onde teve a oportunidade de desenvolver projetos e estabelecer contactos com jovens de vários países, tudo dentro de um ambiente criativo e desafiante.

No âmbito desta participação e competindo com estudantes do ensino superior, Daniel Silva alcançou o primeiro lugar com o projeto “FAROL”, um website e uma aplicação móvel direcionados para a pesca artesanal.

A solução permite consultar condições atmosféricas, identificar zonas com maior concentração de espécies piscícolas e avaliar a viabilidade económica da atividade, contribuindo para uma prática mais eficiente e informada.

Pensada para pescadores com menor familiaridade com tecnologias digitais, a aplicação apresenta informação de forma simples e acessível, reduzindo a complexidade associada a dados técnicos e científicos. Entre as suas funcionalidades, destaca-se a possibilidade de funcionamento em modo online e offline, bem como a consulta de dados como salinidade da água, localização de bancos de algas e seleção de espécies a capturar.

Este projeto de Daniel Silva encontra-se em fase de desenvolvimento, prevendo a sua expansão para outras linhas costeiras internacionais, com vista à sua futura disponibilização no mercado.

A Creative Jam, que decorreu na cidade francesa de Nantes, reuniu jovens empreendedores e inovadores, bem como decisores políticos, representantes de universidades, organizações empresariais, instituições públicas e especialistas nas áreas da sustentabilidade, economia azul e inovação rural. Ao longo da iniciativa, o aluno da OFICINA participou noutras atividades, todas numa perspetiva de economia azul. O programa incluiu, ainda, a apresentação de iniciativas-piloto e casos de sucesso na região atlântica.