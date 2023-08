Fim de semana com Mostra Comunitária na freguesia de Requião

Uma jovem grávida e um rapaz com 18 anos ficaram feridos, na sequência de um despiste automóvel na A3, na noite desta sexta-feira.

O acidente aconteceu cerca das 21h00, na freguesia de Gavião, ao quilómetro 31 daquela autoestrada (sentido norte-sul).

As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses e encaminhadas para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos considerados ligeiros.