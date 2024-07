Fim de semana com oito mortes e vinte feridos graves nas estradas portuguesas

Lara Ribeiro (na imagem), de 15 anos, residente em Santa Cruz do Bispo, Matosinhos, está desaparecida desde a manhã deste sábado.

Familiares da menor acreditam que ela possa ter fugido na companhia de um rapaz, com quem trocava mensagens, no entanto, há fortes suspeitas de que as conversas eram mantidas com um adulto, já que o perfil nas redes sociais indicia ser falso.

Lara deverá estar a vestir calças de ganga, camisola com padrões leopardo, e sapatilhas pretas e brancas.

A família já reportou o desaparecimento às autoridades e apela a quem tenha informações que as remeta diretamente à PSP ou GNR.