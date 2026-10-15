A final do Troféu Norte Ibérico de Motocross realiza-se este domingo, 18 de outubro, em Arcos de Valdevez. A organização está a cargo da Associação Quads e Motocross do Norte, sediada em Vila Nova de Famalicão, em parceria com o Motoclube de Arcos de Valdevez, colaboração que reforça a ligação entre as associações desportivas e a promoção do motocross na região Norte.

A jornada, que vai decorrer no Crossódromo de Arcos de Valdevez, em Souto/Tabaçô, promete velocidade, adrenalina e muita competitividade e começa logo pela manhã, com as verificações técnicas, depois os treinos livres e, a partir das 14h30, começa a competição que vai reunir mais de meia centena de pilotos, divididos por várias categorias.

Com a temporada a chegar ao fim, a expectativa centra-se na prestação dos pilotos, que terão mais uma oportunidade para demonstrar a sua técnica, velocidade e capacidade competitiva. Numa modalidade em que cada segundo conta, a pista será palco de momentos de grande intensidade, com alguns dos melhores pilotos de Portugal e Espanha.

Para além da competição, esta iniciativa pretende aproximar o público do desporto motorizado, proporcionando um dia de convívio e paixão pelo motocross. A presença de pilotos, equipas, familiares e adeptos contribuirá, também, para dinamizar o concelho de Arcos de Valdevez e promover a região enquanto palco de eventos desportivos.