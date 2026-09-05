É já no próximo dia 17 de setembro, quinta-feira, que a FNAC abre portas em Famalicão. A conhecida cadeia de lojas chega ao concelho integrada na expansão do Auchan, reforçando a oferta comercial daquele espaço.

A nova loja traz para Famalicão a habitual oferta da marca nas áreas da tecnologia, livros, música, entretenimento e cultura.

Com esta abertura, Famalicão passa a integrar a rede de lojas FNAC na região, que conta já com espaços em Braga, Guimarães e Porto.

A FNAC e a Darty fazem parte do mesmo grupo empresarial, o FNAC Darty, que tem vindo a reforçar a sua presença no mercado português.