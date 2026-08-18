A noite foi de combate intenso ao incêndio que deflagrou na tarde de segunda-feira, na freguesia de Rebordões, em Santo Tirso.

Nas primeiras horas desta manhã, mais de 200 bombeiros permaneciam no terreno, apoiados por cerca de cinco meios aéreos e dezenas de viaturas.

De acordo com o Jornal do Ave, as chamas já consumiram cerca de 900 hectares de área, num incêndio que continua a mobilizar um forte dispositivo de combate.

As condições meteorológicas, com temperaturas elevadas e vento, continuam a dificultar a intervenção dos operacionais. Até ao momento, não há registo de vítimas.