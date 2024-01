Foi há 15 anos que nevou em Famalicão. Recorda-se?

Uma viatura ficou completamente destruída por um incêndio que deflagrou, na madrugada desta segunda-feira, na zona do Covelo, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

As imagens foram registadas por volta das 05h00 e, no momento, só se encontravam no local as autoridades.

O fogo foi combatido pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão.

Não há informação de que feridos.