O número de desempregados em Vila Nova de Famalicão voltou a descer no mês de maio, segundo os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

No final do mês, estavam registadas 3.791 pessoas sem trabalho, menos 97 do que em abril, quando o número se fixava nos 3.888. Do total de desempregados, 2.277 são mulheres e 1.514 são homens.

A maioria (2.273) está à procura de emprego há menos de um ano e 335 procuram o primeiro emprego.