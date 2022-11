Foi inaugurado este domingo o novo centro urbano de Famalicão

Foi inaugurado este domingo o renovado centro urbano de Vila Nova de Famalicão.

A sessão contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, do ex autarca, Paulo Cunha, e do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António Cunha.

O momento ficou assinalado com o descerramento de duas placadas que marcaram a conclusão das obras, uma na Praça D.Maria II e outra na Praça Mouzinho de Albuquerque.

Depois de uma visita guiada a toda a zona intervencionada, Mário Passos e António Cunha discursaram à comunidade no local, onde, instantes depois, atuou a fadista Sara Correia.