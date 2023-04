Foi na raça. Equipa feminina do Famalicão volta ao Jamor

Foi na raça. Foi no querer. A equipa feminina do Famalicão está, pela segunda vez consecutiva, na final da Taça de Portugal. Pelo caminho deixou, na meia final, o Benfica.

Foi preciso ir a prolongamento, depois de 90 minutos sem golos. Sissi marcou o primeiro aos 96 minutos e, aos 102, Telma Pereira fez o segundo golo famalicense. O Benfica, apesar do maior pendor ofensivo, só conseguiu reduzir aos 105, por Marta Sintra.

Do jogo, Marco Ramos, treinador do conjunto famalicense, apresentou uma equipa a jogar, muitas vezes, num bloco alto e pressionante, limitando as ações das benfiquistas. Com poucas oportunidades de golo na primeira parte – a mais relevante aconteceu para a formação forasteira instantes antes do descanso – a eliminatória continuava em aberto, depois da igualdade a três golos no primeiro jogo.

A segunda metade do encontro abriu dentro do mesmo registo. As benfiquistas foram as primeiras a criarem perigo, com uma bola nos ferros, ao minuto 56. O Benfica apertava em termos ofensivos, mas sempre experimentando dificuldades para criar perigo, com o Famalicão a bloquear, de forma eficiente, os caminhos para a sua baliza.

Aos 78 minutos, Alidou cobrou um livre que levou muito perigo à baliza da equipa visitante, cuja guarda-redes defendeu, em esforço, para canto. Aos 80 foi a benfiquista Cloe que esteve perto golo, mas cabeceou ao lado; a mesma jogadora, aos 64 minutos, novamente de cabeça, atirou à barra.

Seguiu-se o prolongamento. Aí, as famalicenses voltaram a fazer história. Venha o Braga na final, a 27 de maio.