Folclore do mundo exibe-se em Famalicão

A cidade de Famalicão e as vilas de Riba de Ave e Joane são palco para a segunda edição do FAMAFOLK – Festival Internacional de Folclore que vai decorrer de 3 a 7 de agosto com a participação de perto de meio milhar de folcloristas oriundos de cinco países: Espanha, Polónia, México, Colômbia e Portugal.

Compañía de Danzas de Funza, da Colômbia, Compañía Mexicana de Danza Folklorica, do México, Folklore Ensemble Bystry, da Polónia, e Escola de ball de bot DIT I FET (Palma de Maiorca), de Espanha, são os quatro grupos internacionais que marcam presença neste festival.

Para além dos grupos internacionais, participam ainda o Grupo Etnográfico de São Tiago da Cruz, o Rancho Folclórico São Martinho de Brufe, o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Santa Cruz do Bispo, de Matosinhos, e o anfitrião, o Grupo Etnográfico Rusga de Joane.

O programa arranca na Praça – Mercado de Famalicão com o workshop «Danças no Mundo», pelas 15h30, com os grupos internacionais a convidarem os famalicenses para conhecerem as danças típicas do seu país. Tem entrada livre.

Os pontos altos do FAMAFOLK, organizado pelo Grupo Etnográfico Rusga de Joane, serão as três galas previstas. A Abertura, que acontece no dia 5 de agosto, pelas 21h30, nos jardins dos Paços do Concelho; a 2.ª Gala do FAMAFOLK no dia 6, às 21h30, no Largo da Igreja da vila de Riba de Ave; e de encerramento no dia 7, às 15h30, no Parque da Ribeira, em Joane.

Este evento internacional conta com o apoio do Município, da Junta de Freguesia de Joane e de Riba de Ave, da Federação do Folclore Português, da Fundação INATEL e da Associação CIOFF Portugal.

A programação pode ser consultada em www.famalicao.pt/famafolk—festival-internacional-de-folclore-de-famalicao .