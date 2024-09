Fora de jogo polémico “tira” 3 pontos ao Famalicão

O FC Famalicão vai jogar a Moreira de Cónegos na próxima jornada, um adversário que ocupa a 8.ª posição, com sete pontos. Na antevisão, o defesa Enea Mihaj adverte para as dificuldades que, desde logo, apresenta o campo. «É pequeno, temos que ter atenção a isso. Não podemos jogar sempre curto porque o adversário controla melhor». Mas o jogador albanês, que esta época tem sido titular, garante que a equipa vai apresentar-se com o foco na vitória, «como em todos os jogos» e com atenção aos «detalhes», como as «segundas bolas e a agressividade».

Depois de um arranque históricos no campeonato, com três vitórias consecutivas, incluindo ao Benfica, a equipa esteve menos bem nos últimos jogos, com uma derrota em Guimarães e o empate diante do Gil Vicente. Apesar de reconhecer que a equipa está «bem, unida e com ambição», não esconde que há sempre algo a melhorar. «O grupo está bem e vai à procura de bons resultados», frisa Enea Mihaj.

O defesa foi capitão no último jogo. Diz que gosta de ajudar os colegas, mas não aprecia a palavra líder. Mas, usar a braçadeira «é uma responsabilidade grande e senti-me feliz».

Felicidade foi o que experimentou quando representou as cores do seu país, a Albânia, no último Campeonato da Europa. «Jogadores de altíssimo nível, estádios cheios; senti-me muito orgulho», realça.