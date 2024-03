Foram encontradas em Valongo jovens que desapareceram de instituição em Barcelos

A Câmara Municipal da Trofa e a ASAS – Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso assinam um protocolo de cooperação no próximo dia 22 de março, às 16 horas, na Casa do Conhecimento da Trofa (antiga estação ferroviária). De seguida decorrerá uma sessão sobre gestão e uso do jogo online e das redes sociais, com troca de experiências, partilha de opiniões e reflexão sobre a temática.

Chama-se “Go Offline”, um projeto de intervenção e prevenção no uso problemático da internet (UPI) dirigido aos jovens e famílias em situação de vulnerabilidade, tendo como principal objetivo combater o uso de forma negativa, desregulada, improdutiva e destrutiva com custos para a saúde e com consequências psicológicas e relacionais.

A segunda sessão deste protocolo será a 18 de abril incidindo sobre o tema “Reflexão sobre a economia social e desafios em contexto empresarial”.