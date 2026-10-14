Os desafios dos setores têxtil, do vestuário e do calçado foram discutidos e analisados no Fórum Económico 2035 que decorreu a semana passada em Barcelos.

A reunião de trabalho, promovida pelo Pentágono Urbano, integrou políticos, empresários destes setores de atividade; o diretor-adjunto da Internacionalização da AICEP; a subdiretora-geral da Direção-Geral da Economia; o vogal da Comissão Diretiva do COMPETE 2030; o vice-presidente do IAPMEI, e o Secretário de Estado da Administração Local, Silvério Regalado.

Um dos oradores foi o famalicense João Cerejeira. Este professor e investigador da Universidade do Minho adiantou que 50% da atividade têxtil, do vestuário e do calçado está nesta região do Pentágono. Daí, a defesa de uma ação concertada nestes municípios.

Os empresários apresentaram as suas preocupações, particularmente relacionadas com os custos de produção, a concorrência de mercados internacionais com condições mais favoráveis e a necessidade de reforçar a capacidade de inovação e diferenciação dos produtos nacionais. Pontos que também foram salientados pelo presidente da Câmara Municipal de Barcelos- Mário Constantino Lopes realçou os custos da energia, a retração do consumo, as dificuldades de financiamento e as exigências das transições ambiental e digital.

Neste Fórum foram também referidas algumas das soluções. Mário Constantino Lopes defendeu o reforço do investimento na inovação, na modernização tecnológica, na qualificação dos recursos humanos e na criação de produtos de maior valor acrescentado.

O Secretário de Estado da Administração Local quer que as políticas públicas sejam construídas a partir do conhecimento das dificuldades concretas enfrentadas pelas empresas, apontando, por isso, ao diálogo com os empresários. O governante sublinhou, igualmente, a necessidade de simplificar procedimentos administrativos, reduzir a burocracia e criar condições mais favoráveis ao investimento.

Entre outras soluções apontadas destacaram-se o aproveitamento dos instrumentos de financiamento disponíveis no âmbito do Portugal 2030, a aposta na inovação e na tecnologia, a diversificação de mercados e o desenvolvimento de estratégias de cooperação entre empresas, capazes de promover ganhos de escala e reforçar a competitividade internacional.

Fotos: Câmara Municipal de Barcelos