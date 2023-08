Assinala-se este sábado o dia da freguesia, em Fradelos, Vila Nova de Famalicão.

A data é comemorada com mais uma edição da Mostra Comunitária que reúne o tecido associativo da freguesia no Adro da Igreja.

A programação arrancou na noite desta sexta-feira e termina este sábado, com o corte do bolo do aniversário da freguesia.

Programação:

19h00 – Eucaristia

20h30 – Jantar nas tasquinhas

21h00 – AMEF

22h30 – Ruizinho do Acordeão

24h00 – Bolo da Freguesia