Fradelos: Valdossos vence concurso de Galheiros 2024

A atleta famalicense, do Clube Desportivo S. Salvador do Campo, foi quinta classificada, em termos absolutos, nos 1500 e 3000 metros, nos Campeonatos de Portugal de Pista Coberta, que decorreram em Pombal, no passado fim de semana.

A atleta, ainda sub-23, competiu com as melhores atletas nacionais e disputou até final os lugares do pódio.

O clube que representa endereça-lhe os parabéns por estas prestações na mais importante competição em pista coberta.