Francês Antoine Joujou reforça ataque do FC Famalicão

O Futebol Clube de Famalicão anunciou a contratação de Antoine Joujou, extremo francês de 22 anos. O jogador chega proveniente do Parma, assinando um contrato válido até ao final da presente temporada.

Formado no FC Melun e CS Brétigny, Joujou deu nas vistas ao serviço do Le Havre, clube que representou desde 2020. Começou nos sub-19 e na equipa B, mas rapidamente conquistou espaço no plantel principal. Foi peça importante na subida à Ligue 1 e estreou-se no principal escalão do futebol francês em 2023, onde se destacou pela regularidade.

O bom desempenho levou à transferência para o Parma, que o cedeu novamente ao Le Havre na última época. No total, o extremo soma já perto de 50 jogos na primeira divisão francesa. Além disso, conta com experiência internacional pelas seleções jovens de França, tendo participado no Mundial de sub-20 em 2023 e no Torneio Maurice Revello em 2024.

Na apresentação, Joujou mostrou-se entusiasmado com o novo desafio. Admitiu estar “muito feliz pela oportunidade de representar o FC Famalicão” e revelou que sentiu confiança tanto do clube como do treinador. O francês afirmou querer “jogar, mostrar qualidades e ajudar a equipa a atingir os seus objetivos”, sublinhando que está em boa forma física e determinado em “transpirar a camisola” para retribuir a aposta feita nele.

O extremo contou ainda ter falado com o compatriota Mathias de Amorim, que lhe transmitiu uma imagem positiva do clube. Sobre o seu estilo de jogo, definiu-se como “um jogador rápido, que gosta de driblar e de contribuir para o ataque da equipa”.

Famalicão: Joane visita Esposende e Oliveirense recebe o Santa Maria

No próximo fim de semana joga-se a segunda jornada da bigONE Pró-Nacional da AF Braga. No sábado, às 16 horas, a Oliveirense recebe, no Estádio de Ribes, o Santa Maria FC, enquanto que o Joane visita, no domingo, às 16 horas, o Esposende.

Na jornada inaugural, a equipa joanense empatou, 1-1, na receção ao Vieira, enquanto que os oliveirenses perderam, 1-0, em Prado.

Os adversários da segunda jornada tiveram resultados distintos na ronda de abertura. O Santa Maria, em casa, perdeu, 1-2, com o Maria da Fonte, enquanto que o Esposende foi vencer, 1-3, em casa d´Os Sandinenses.

Famalicão: Candidaturas para a Gala do Desporto terminam a 15 de setembro

Os campeões famalicenses podem candidatar-se, até 15 de setembro, ao “Famalicense D’Ouro”, galardão municipal que será entregue na noite do dia 9 de novembro, no Pavilhão Municipal, no decurso da 10ª edição da Gala do Desporto de Famalicão. As inscrições e candidaturas, abertas no primeiro dia de julho passado, podem ser feitas através do formulário disponível no site da autarquia, em www.famalicao.pt, onde também é possível concorrer ao galardão do júri.

A décima edição da Gala do Desporto, organizada pela Câmara Municipal, volta a homenagear dirigentes, treinadores, atletas e árbitros, bem como associações e clubes do concelho que, nas épocas desportivas 2024 e 2024/2025, se destacaram pelos resultados nacionais e internacionais.

Também serão atribuídos os galardões do júri à candidatura mais votada em cada uma das oito categorias a concurso: “Associação/Clube Desportivo do Ano”, “Dirigente do Ano”, “Treinador do Ano”, “Atleta Revelação do Ano Feminino”, “Atleta Revelação do Ano Masculino”, “Árbitro do Ano”, “Evento Desportivo do Ano” e “Prémio Excelência”. O “Evento Desportivo do Ano” volta a ser eleito por votação online do público, entre as três candidaturas mais pontuadas pelo júri.

Em 2024 foram homenageados 215 atletas, técnicos, associações, clubes e dirigentes desportivos, pelos títulos nacionais e internacionais alcançados em 34 modalidades desportivas na época 2023 e 2023/2024. Destaque também para a atribuição do “Prémio Excelência” à AFSA – Associação de Futebol de Salão Amador de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Treinos de captação para equipa feminina da ADJ Mouquim

A partir de setembro, a Associação Desportiva Juventude de Mouquim vai realizar treinos de captação para a equipa feminina sub-17, para jovens nascidas entre 2008 e 2012.

Os treinos vão decorrer nas instalações do clube, à quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas.

Para mais informações deve contactar o 965 503 619 ou 918 657 343.

Famalicão: Equipa feminina aguarda decisão do TAD para jogar na Liga BPI

Realizou-se, esta quarta-feira, o sorteio da Liga BPI, principal campeonato nacional de futebol feminino. O sorteio, condicionado – por pender no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) a decisão da inscrição do Damaiense, por incumprimento dos requisitos necessários para participar no campeonato -, manteve a formação da amadora no lote das equipas. De “fora” ficou o FC Famalicão que, em junho passado, foi convidado pela Federação Portuguesa de Futebol a ocupar o lugar do emblema incumpridor.

O Damaiense, no início de julho, interpôs providenciar cautelar contra a decisão da Comissão de Licenciamento da Federação, tendo recebido luz verde do Tribunal Central Administrativo Sul para ser integrado na competição.

CIDADE HOJE sabe que uma decisão definitiva está para breve e que a Comissão federativa reitera os argumentos de incumprimento do Damaiense. Por outro lado, o FC Famalicão, que se tornou assistente no processo, aguarda uma decisão, confiando que a salvaguarda das regras de participação no campeonato seja assegurada e cumprida por todos os clubes, para defesa da verdade desportiva e da integridade da competição.

Nesta fase, o clube liderado por Pina Ferreira não se pronuncia sobre o processo, mas fonte contactada por CIDADE HOJE avança que «há muita serenidade porque sabemos que neste tipo de processos há procedimentos a cumprir. Ao Famalicão cabe acompanhar, fazer valer os seus argumentos e direitos, mas serenos até ao fecho deste processo». O clube preparou um plantel para competir na Liga BPI, «cumprindo todos os critérios como infraestruturas, recursos humanos e aspetos financeiros a que todos os clubes estão obrigados».

A Liga BPI 2025/2026 começa no fim de semana de 13 e 14 de setembro.

Famalicão: Rudi Almeida dá vitória aos sub-23

Rudi Almeida, aos 29 e 89 minutos, “deu” a vitória ao FC Famalicão sobre o Rio Ave. A partida, a contar para a terceira jornada da Liga Revelação, competição reservada para as equipas sub-23, disputou-se esta quarta-feira, no campo n.º 2 do Estádio Municipal. Com estes dois golos, o jogador famalicense já leva três na prova.

Ainda desta partida registo para a estreia de Lamine Beye, médio senegalês de 18 anos, que foi recentemente anunciado como reforço do FC Famalicão.

Com esta vitória, a equipa treinada por Rui Tomé soma os primeiros pontos.

Na próxima jornada, marcada para o dia 16 de setembro, a equipa sub-23 visita o Vizela.

Famalicão: Árbitro da Madeira no AFS x FC Famalicão

Anzhony Rodrigues, da AF da Madeira, vai arbitrar jogo da quarta jornada da I Liga, entre a AFS e o FC Famalicão, na tarde do próximo sábado, às 18 horas.
Inácio Pereira e David Soares são os assistentes, enquanto que o quarto árbitro é Diogo Araújo.
João Malheiro Pinto e Hugo Ribeiro estão no VAR/AVAR.

A AFS tem um ponto, conquistado na última jornada em Braga (2-2), enquanto que os famalicenses somam sete, fruto de duas vitórias e um empate.

Foto: Reprodução Facebook Associação de Futebol da Madeira