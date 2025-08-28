Francês Antoine Joujou reforça ataque do FC Famalicão

O Futebol Clube de Famalicão anunciou a contratação de Antoine Joujou, extremo francês de 22 anos. O jogador chega proveniente do Parma, assinando um contrato válido até ao final da presente temporada.

Formado no FC Melun e CS Brétigny, Joujou deu nas vistas ao serviço do Le Havre, clube que representou desde 2020. Começou nos sub-19 e na equipa B, mas rapidamente conquistou espaço no plantel principal. Foi peça importante na subida à Ligue 1 e estreou-se no principal escalão do futebol francês em 2023, onde se destacou pela regularidade.

O bom desempenho levou à transferência para o Parma, que o cedeu novamente ao Le Havre na última época. No total, o extremo soma já perto de 50 jogos na primeira divisão francesa. Além disso, conta com experiência internacional pelas seleções jovens de França, tendo participado no Mundial de sub-20 em 2023 e no Torneio Maurice Revello em 2024.

Na apresentação, Joujou mostrou-se entusiasmado com o novo desafio. Admitiu estar “muito feliz pela oportunidade de representar o FC Famalicão” e revelou que sentiu confiança tanto do clube como do treinador. O francês afirmou querer “jogar, mostrar qualidades e ajudar a equipa a atingir os seus objetivos”, sublinhando que está em boa forma física e determinado em “transpirar a camisola” para retribuir a aposta feita nele.

O extremo contou ainda ter falado com o compatriota Mathias de Amorim, que lhe transmitiu uma imagem positiva do clube. Sobre o seu estilo de jogo, definiu-se como “um jogador rápido, que gosta de driblar e de contribuir para o ataque da equipa”.