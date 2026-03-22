François Vie e Sara Neto venceram o Duatlo de Famalicão 2026

Onda de furtos atinge farmácias de Famalicão
Uma onda de furtos tem atingido várias farmácias de Famalicão nos últimos dias. Só esta semana foram registados pelo menos quatro casos.
As farmácias Central, Calendário, Devesa e Barbosa foram alvo de furtos em plena luz do dia. Os suspeitos retiraram vários produtos diretamente dos expositores, mesmo com clientes e funcionários no interior dos estabelecimentos.
Num dos episódios, um dos suspeitos foi confrontado por uma farmacêutica. O indivíduo acabou por devolver apenas uma pequena parte do material furtado e colocou-se em fuga, tendo ainda derrubado uma cliente durante a fuga.
Noutro caso, a dupla suspeita de ter furtado produtos em duas farmácias foi localizada pela PSP numa superfície comercial da cidade. As duas mulheres acabaram identificadas e aguardam em liberdade o desenvolvimento do processo judicial.
Todos os furtos ficaram registados nas câmaras de videovigilância das farmácias.
Chumbada proposta do PS de Famalicão para apoio de 90 mil euros aos Bombeiros e Cruz Vermelha
Mais de 1 200 alunos são esperados na Feira do Ensino Secundário
Feira Anual da Trofa 2026
A JLux acaba de abrir um novo espaço dedicado a sistemas de iluminação
O “efe”, boletim do município, gera críticas