Sociedade

Funcionário públicos em greve esta sexta-feira

Escolas, hospitais, centros de saúde e vários setores do comércio, restauração e hotelaria podem vir a funcionar com perturbações esta sexta-feira.

Está prevista para esse dia uma manifestação convocada pela CGTP contra o pacote laboral, com início marcado para as 14h30 no Saldanha, em Lisboa, seguindo depois até ao Parlamento.

Para garantir a participação dos trabalhadores, diferentes estruturas sindicais avançaram com pré-avisos de greve. Entre elas estão a Fenprof, o STAL, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, a FEVICCOM e o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal.

A UGT já informou, em resposta à Renascença, que não irá acompanhar a iniciativa.

Este protesto acontece numa altura em que decorrem ainda negociações entre o Governo e vários parceiros sociais sobre alterações ao pacote laboral.

Deixe um comentário

Cândido Costa esteve em Famalicão a gravar para o Canal 11

O ex-futebolista Cândido Costa esteve, esta terça-feira, em Vila Nova de Famalicão, onde marcou presença no CRPD – Clube Recreativo e Popular de Delães para a gravação de mais um episódio do seu programa no Canal 11.

Conhecido pelo seu estilo descontraído e próximo das pessoas, Cândido Costa continua a percorrer o país numa verdadeira viagem pelo futebol português, à procura das melhores histórias e das figuras mais carismáticas dos relvados nacionais.

O projeto leva o antigo jogador a diferentes pontos do território, passando por clubes, campos e comunidades onde o futebol é vivido de forma genuína. Treinadores, jogadores e adeptos juntam-se assim numa partilha de experiências que têm um denominador comum: a paixão pelo futebol.

Famalicão: Bombeiros acionados para carpintaria a arder na freguesia de Lousado

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram acionados, na noite desta terça-feira, para um incêndio numa carpintaria, na freguesia de Lousado, em Vila Nova de Famalicão.

O alerta chegou pouco depois das 22h00, para uma unidade industrial localizada na Rua do Carvalhido.

Até ao momento não há informação de feridos, apenas de danos materiais avultados.

Governo quer acabar com avisos de operações stop nas redes sociais

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

O Governo está a ponderar acabar com o aviso prévio das operações stop, atualmente divulgado pelas autoridades na internet, em comunicados e redes sociais. A medida pretende aumentar a eficácia da fiscalização nas estradas e surpreender condutores em infração.

A mudança surge no âmbito de um conjunto de ações para reforçar a segurança rodoviária, com foco no combate a comportamentos de risco como o excesso de velocidade, a condução sob efeito de álcool e manobras perigosas.

Com o fim destes alertas públicos, as autoridades querem tornar as operações mais imprevisíveis, aumentar o efeito dissuasor junto dos condutores e promover uma condução mais responsável no dia a dia.

Parlamento chumba IVA 0% nos bens alimentares e redução de impostos nos combustíveis

Na última sexta-feira, foram chumbadas no Parlamento várias propostas destinadas a aliviar o custo de vida das famílias. Entre as medidas rejeitadas estavam o regresso do IVA Zero em bens alimentares e a redução do IVA aplicado aos combustíveis.

A decisão mereceu críticas do líder socialista, José Luís Carneiro, que acusou os partidos da direita de permitirem que o Estado aumente a receita “à custa dos sacrifícios dos portugueses”.

O Partido Socialista defendia a descida do IVA dos combustíveis e da botija de gás de 23% para 13%, uma proposta que tem sido repetidamente recusada pelo Governo.

Em contraste, em Espanha, o Executivo liderado por Pedro Sánchez já avançou com a redução do IVA sobre os combustíveis. Ainda assim, a Comissão Europeia alertou que esta medida poderá violar as regras da União Europeia.

Peregrinos do grupo “Caminhar na Fé” caminham esta madrugada até ao Santuário de Santa Rita

O Grupo “Caminhar na Fé”, conhecido pela participação na grande peregrinação anual que organiza a Fátima, caminham, na madrugada deste domingo, desde Vila Nova de Famalicão, até ao Santuário de Santa Rita, em Ermesinde.

A saída de Vila Nova de Famalicão deu-se na igreja de Antas. O grupo faz pausas para o reabastecimento antes de concluir o percurso desta a rondar os 30 quilómetros.

Entre elementos de apoio à logística, organização e peregrinos estiveram envolvidas várias dezenas de pessoas.

Celeste: Lojas e fábricas vendidas para pagar dívidas

Os credores da Celeste Actual aprovaram, por unanimidade, a liquidação do património e o encerramento da atividade da empresa do setor da panificação e pastelaria, com fábricas em Guimarães e Vizela.

A decisão saiu da assembleia de credores realizada esta tarde no Tribunal de Comércio de Guimarães, informou o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB).

O fim da atividade surge como uma formalidade, já que a empresa estava encerrada desde 11 de março, data em que o Grupo Celeste apresentou o pedido de insolvência.

O plano aprovado prevê a venda das duas fábricas e de outros imóveis, com o objetivo de pagar dívidas, entre as quais salários e subsídios em atraso, contribuições à Segurança Social e valores em falta à Autoridade Tributária.

O sindicato defende a venda das unidades como estruturas produtivas autónomas, para permitir uma eventual recontratação dos trabalhadores.

A insolvência do grupo deixou mais de 300 pessoas no desemprego e revelou um passivo de cerca de 15 milhões de euros junto de mais de uma centena de credores.