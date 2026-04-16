Funcionário públicos em greve esta sexta-feira

Escolas, hospitais, centros de saúde e vários setores do comércio, restauração e hotelaria podem vir a funcionar com perturbações esta sexta-feira.

Está prevista para esse dia uma manifestação convocada pela CGTP contra o pacote laboral, com início marcado para as 14h30 no Saldanha, em Lisboa, seguindo depois até ao Parlamento.

Para garantir a participação dos trabalhadores, diferentes estruturas sindicais avançaram com pré-avisos de greve. Entre elas estão a Fenprof, o STAL, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, a FEVICCOM e o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal.

A UGT já informou, em resposta à Renascença, que não irá acompanhar a iniciativa.

Este protesto acontece numa altura em que decorrem ainda negociações entre o Governo e vários parceiros sociais sobre alterações ao pacote laboral.