Sexta-feira não é dia para deixar assuntos importantes à última hora. Os sindicatos da função pública marcaram uma greve de 24 horas contra o Orçamento do Estado para 2027, e as consequências devem sentir-se em quase todos os serviços do Estado.

O impacto mais imediato será para as famílias com filhos. Professores, educadores e investigadores da Fenprof (Federação Nacional dos Professores) aderem à paralisação, bem como os auxiliares de creches e jardins de infância. Quem tem crianças em casa deve ter um plano alternativo, porque as aulas, as refeições nas cantinas, os transportes escolares e as atividades extracurriculares podem não estar garantidos.

Na saúde, quem tiver consulta, exame ou análises marcados deve confirmar se se mantêm. A paralisação junta médicos (que pedem um aumento de 15% na base salarial e no subsídio de refeição), técnicos de diagnóstico e terapêutica e enfermeiros, estes a partir do turno da noite. Os cuidados urgentes e os tratamentos mais críticos, como quimioterapia, radioterapia e diálise, estão protegidos por serviços mínimos.

Quem tiver de ir a uma Loja do Cidadão, às Finanças, à Segurança Social, a uma conservatória ou ao balcão da câmara municipal deve contar com filas, atrasos ou mesmo portas fechadas. O mesmo vale para os tribunais, onde os funcionários judiciais também fazem greve e se esperam diligências adiadas.

Os municípios não ficam de fora. O STAL (Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local) pediu aos trabalhadores das autarquias que adiram, o que pode resultar em recolha de lixo atrasada e em falhas nos serviços de água e saneamento.

O conselho geral é simples: ligar antes, confirmar marcações e, se possível, adiar o que não for urgente.