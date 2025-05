Funcionários públicos em greve esta sexta-feira: Saúde, escolas e finanças entre os serviços mais afetados

Esta sexta-feira, 16 de maio, os trabalhadores da Administração Pública vão cruzar os braços numa greve nacional convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos (STTS).

A paralisação deverá causar constrangimentos significativos em áreas como saúde, educação, finanças e registos. Estão abrangidos profissionais de diversas carreiras, desde médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, até professores, técnicos e funcionários da Autoridade Tributária e do Instituto dos Registos e do Notariado.

A greve estará em vigor durante todo o dia, entre a meia-noite e as 24h, envolvendo todos os trabalhadores abrangidos pelo estatuto do sindicato, independentemente do vínculo laboral ou da carreira.