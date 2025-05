Furto de máquinas e tráfico de droga: Homem de Famalicão foi preso

A Casa do Conhecimento da Trofa reafirma o compromisso no desenvolvimento individual e coletivo da comunidade local e em articulação com parceiros institucionais de relevo, já apresentou a programação para os meses de maio, junho e julho.

Esta quinta-feira, 29 de maio, a Casa do Conhecimento vai acolher uma sessão de literacia em saúde sob o tema “Compreender o Autismo: Mitos e Factos”. A iniciativa, dinamizada pelo Gabinete de Saúde e pelo Balcão para a Inclusão, visa esclarecer a população relativamente ao espetro do autismo, desconstruindo mitos e reforçando a compreensão dos desafios e potencialidades associados a esta condição.

No dia 18 de junho, o foco da sessão é a apresentação pública do diagnóstico diferencial das pessoas com deficiência e incapacidades do concelho da Trofa, desenvolvido pela entidade Maiêutica. Este momento vai permitir divulgar os principais resultados do estudo, promovendo uma reflexão sobre a realidade local, com vista à definição de estratégias mais eficazes e sustentadas de intervenção social.

No mês seguinte, a 17 de julho, terá lugar uma sessão dedicada à apresentação pública e discussão de práticas de inovação social, promovida pela Unidade Técnica Local Interior – Norte. A iniciativa integra-se no âmbito do Observatório de Práticas de Inovação Social e visa potenciar o intercâmbio de experiências, a identificação de boas práticas e a promoção de soluções sustentáveis e colaborativas para os desafios sociais emergentes.

Com esta programação, a Casa do Conhecimento da Trofa reafirma o papel enquanto agente dinamizador do conhecimento e da transformação social, promovendo a participação ativa dos cidadãos em temáticas fundamentais para o bem-estar coletivo. Através de uma abordagem colaborativa e inclusiva, estas iniciativas visam estimular uma cidadania mais informada, crítica e comprometida com o futuro da Trofa.