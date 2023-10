Furto de Plantas em Oliveira Sta Maria: Junta de freguesia apela à devolução e lembra que local tem camaras

Ao final da manhã deste sábado, o FC Famalicão perdeu, 1-0, em Torres Vedras. Na jornada quatro da Liga BPI, o Torreense conseguiu o golo solitário, que valeu os três pontos, dentro dos últimos 10 minutos do tempo regulamentar.

Foram partes de jogo distintas. Depois de um início algo equilibrado, a turma de Torres Vedras começou a criar problemas às famalicenses, cuja guarda redes Gabi Croco estava a ser das melhores em campo, com algumas boas defesas a várias tentativas adversárias. Na segunda parte do encontro, a equipa da casa volta a entrar com mais dinâmica, mas o FC Famalicão rapidamente reagiu e avançou com várias dinâmicas ofensivas que elevaram a guarda redes Leonor Faria a elemento de destaque. Incapaz de marcar, a pouco menos de dez minutos do final do tempo regulamentar, Jassie Vasconcelos, que apareceu na área nas costas da defesa famalicense, bateu Gabi Croco.

Mais um final inglório para as famalicenses que já na jornada anterior, no reduto do Damaiense, também perderam o jogo nos últimos minutos.

Com este resultado, o Torreense passa a somar 7 pontos, enquanto o FC Famalicão tem apenas três pontos.