Furto em Famalicão: Jipe levado por desconhecidos na freguesia de Landim

A Mobiave já iniciou o processo de correção das falhas apontadas pela Câmara de Famalicão e começou, nas últimas horas, a disponibilizar um sistema online para a gestão dos passes. A nova plataforma permite, entre outras funcionalidades, o carregamento digital de títulos, uma das principais lacunas identificadas desde o início do serviço intermunicipal de transportes públicos.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Famalicão anunciou que iria multar a Mobiave por incumprimento contratual, devido a diversas falhas no serviço, incluindo a utilização de autocarros antigos, emissões de CO₂ acima do permitido e a ausência de bilhética móvel e carregamento online.

Segundo a autarquia, 37 veículos da frota não cumprem as regras de emissões previstas no contrato, que exige uma idade máxima de 16 anos, média de seis anos e classe de emissões mínima “Euro 4”. A empresa já tinha sido alertada para estas irregularidades antes de iniciar o serviço, em abril.

A Mobiave reconheceu os problemas e comprometeu-se a resolvê-los até 1 de novembro. Caso o prazo não seja cumprido, a Câmara avançará com uma multa diária de 500 euros, para além da penalização já prevista de 185 mil euros.