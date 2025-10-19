Concelho, Crime

Furto em Famalicão: Jipe levado por desconhecidos na freguesia de Landim

A viatura da imagem, um jipe Mitsubishi Pajero com matricula 77-92-GP, foi furtado na freguesia de Landim, em Famalicão.

O crime terá ocorrido na madrugada 8 de outubro, entre a 01h30 e as 06h00, sem que ninguém tivesse dado conta disso.

Caso tenha avistado a viatura ou possa ter alguma informação relevante, entre em contacto com as autoridade.

 

Continental sobe na lista das melhores empresas em Portugal

A Continental, com unidade de produção em Famalicão, registou este ano uma subida no Ranking Merco, que avalia a reputação das empresas em Portugal. Em 2025, a empresa ocupa a 62.ª posição, com 4 942 pontos, uma melhoria face a 2024, quando se encontrava na 67.ª posição.

O ranking é liderado pelo Grupo Nabeiro, seguido da Sonae e do IKEA.

A empresa destaca-se na área automóvel, fornecendo produtos e soluções para várias gamas que são encaminhados para diversos mercados internacionais.

Mobiave começa a corrigir falhas apontadas pela Câmara de Famalicão: Já é possível carregar passes online

A Mobiave já iniciou o processo de correção das falhas apontadas pela Câmara de Famalicão e começou, nas últimas horas, a disponibilizar um sistema online para a gestão dos passes. A nova plataforma permite, entre outras funcionalidades, o carregamento digital de títulos, uma das principais lacunas identificadas desde o início do serviço intermunicipal de transportes públicos.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Famalicão anunciou que iria multar a Mobiave por incumprimento contratual, devido a diversas falhas no serviço, incluindo a utilização de autocarros antigos, emissões de CO₂ acima do permitido e a ausência de bilhética móvel e carregamento online.

Segundo a autarquia, 37 veículos da frota não cumprem as regras de emissões previstas no contrato, que exige uma idade máxima de 16 anos, média de seis anos e classe de emissões mínima “Euro 4”. A empresa já tinha sido alertada para estas irregularidades antes de iniciar o serviço, em abril.

A Mobiave reconheceu os problemas e comprometeu-se a resolvê-los até 1 de novembro. Caso o prazo não seja cumprido, a Câmara avançará com uma multa diária de 500 euros, para além da penalização já prevista de 185 mil euros.

Famalicão: Motociclista fica em estado grave depois de despiste da mota onde seguia

Um motociclista ficou em estado grave, este sábado à noite, na sequência do despiste da mota onde seguia, na nacional Famalicão – Barcelos, no Louro.

No socorro estiveram os B.V. de Viatodos que transportou o homem para o hospital de Braga.

O alerta para a ocorrência chegou cerca das 23h00.

Famalicão segue na Taça de Portugal: Venceu o S.João de Ver por 3-0

O Futebol Clube de Famalicão está apurado para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, depois de ter vencido o São João de Ver, por 3 – 0, na tarde deste sábado.

Os golos do encontro foram todos apontados na segunda parte do encontro, disputado em Santa Maria da Feira.

O adversário do Futebol Clube de Famalicão na próxima fase da competição será conhecido este domingo, e será quem vencer o Belenenses / Estoril Praia.

São Silvestre de Famalicão já tem inscrições abertas e está marcada para 23 de dezembro

Já estão abertas as inscrições para a São Silvestre de Famalicão 2025, a terceira mais participada do país. A prova, que vai para a 9ª edição, realiza-se a 23 de dezembro, às 21h30, com partida e chegada em frente à Câmara Municipal.

O evento inclui uma corrida de dez quilómetros e uma caminhada com quatro.

O limite é de 5 mil participantes, e as inscrições já podem ser feitas online em saosilvestre.org, nos ginásios Fitness UP ou no Eugénios Health & SPA Club. Os preços variam entre 12 e 17,50 euros para a corrida, consoante a data / fase de compra, e 6 euros para a caminhada até 10 de dezembro.

A organização é da Eugénios HC com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão e da Associação de Atletismo de Braga.

Tempo vira este domingo: Chuva regressa e temperatura desce quase 10 graus

Depois de vários dias de sol e calor fora de época, o tempo vai mudar já este domingo. A chuva regressa à região e as temperaturas vão cair quase 10 graus.

Este sábado ainda se mantém o céu nublado por nuvens altas e máximas a rondar os 28 graus, mas a partir de domingo a situação muda: são esperados aguaceiros intensos e vento moderado de sul, com as temperaturas a descerem para máximas de 19 graus.

A instabilidade vai continuar durante a próxima semana, com chuva diária até sexta-feira, e valores entre os 10 e os 20 graus. Só a partir de segunda-feira, dia 27, o tempo deverá melhorar, com céu pouco nublado e uma ligeira subida das temperaturas.