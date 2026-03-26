Furtos: Carros com vidros partidos na Avenida 25 de Abril no centro de Famalicão

A Unidade Local de Saúde do Médio Ave (ULS) vai implementar, junto ao Centro de Saúde de Santo Tirso, o primeiro Centro de Diagnóstico Integrado (CDI) do país com Tomografia Computorizada (TAC) em contexto comunitário. Trata-se, segundo a instituição hospitalar, de um projeto inovador «que reforça a proximidade, a integração de cuidados e a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde».

O CDI tem o apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso, representa um investimento de 1,5 milhões de euros e funcionará num edifício, com uma área aproximada de 220m2. Num único espaço, os utentes terão acesso a meios complementares de diagnóstico, incluindo TAC, radiologia convencional, ecografia, ECG, EEG, densitometria óssea e colheitas para análises clínicas.

A conclusão da obra e instalação dos equipamentos está prevista para agosto deste ano, assegurando a resposta aos utentes da Trofa e de Santo Tirso. «Este projeto representa um passo decisivo na construção de um sistema de saúde mais próximo, mais eficiente e mais integrado, colocando o cidadão no centro da resposta e garantindo acesso a meios de diagnóstico de elevada diferenciação sem necessidade de recorrer ao hospital», salienta o presidente do Conselho de Administração da ULS Médio Ave, Luís Vales.

A criação deste CDI representa, segundo a Unidade Local de Saúde do Médio Ave, «um marco na reorganização dos cuidados de saúde em Portugal, ao levar tecnologia de diagnóstico avançado para fora do contexto hospitalar, aproximando-a diretamente das populações».

A futura estrutura vai melhorar significativamente o acesso a exames de imagiologia diferenciada, reduzindo deslocações desnecessárias para outras unidades, diminuindo tempos de espera e promovendo maior rapidez na definição de estratégias terapêuticas.

O CDI contribuirá para uma melhor articulação entre cuidados de saúde primários e hospitalares, potenciando um acompanhamento mais integrado dos utentes e uma utilização mais eficiente dos recursos disponíveis.

A Câmara Municipal de Santo Tirso cede o terreno e financiamento de 500 mil euros. O presidente Alberto Costa destaca o facto da autarquia continuar empenhada melhorar a oferta de cuidados de saúde no concelho. «Acreditamos que este equipamento, ao melhorar o acesso a meios complementares de diagnóstico e ao reduzir tempos de espera, vai trazer ganhos significativos para a saúde dos nossos utentes».