Futebol: AF Braga determina um minuto de silêncio pela paz na Ucrânia

No passado sábado, nas piscinas municipais de Vila Nova de Famalicão, realizou-se a primeira prova do Circuito Famalicão e Nadar. A iniciativa decorreu entre as 14 e as 19 horas, com a participação de cerca de 200 alunos das escolas de natação do concelho.

Foi um dia histórico para a natação famalicense, que ao abrigo do recente protocolo estabelecido entre o Grupo Desportivo de Natação e a Câmara Municipal de Famalicão, visa estimular a formação de mais alunos e posteriormente melhores atletas, reunindo os recursos das quatro escolas de natação, com o objetivo de elaborar um projeto de ação conjunto e abrangente à escala do concelho, aproveitando, promovendo e otimizando muitos talentos desportivos.

O próximo evento do Circuito Famalicão a Nadar decorre no mês de abril.