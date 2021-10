Futebol: André Narciso arbitra FC Famalicão x FC Vizela

O jogo da décima jornada, entre o FC Famalicão e o FC Vizela, terá como árbitro André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal. Paulo Brás e Marco Vieira são os assistentes e Hélder Carvalho o quarto árbitro.

Luís Ferreira e André Campos estão no VAR/AVAR.

Este encontro realiza-se na noite de domingo, às 20h30, no Estádio Municipal e coloca frente a frente duas equipas que estão separadas por dois pontos. O FC Famalicão é décimo quinto com 6 pontos; já o Vizela é décimo segundo, com 8 pontos.