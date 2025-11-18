Futebol: Árbitros passam a filmar jogos da I Liga

A Liga Portugal e a Sport TV querem implementar a “Ref Cam” nos jogos da I Liga, uma tecnologia que coloca pequenas câmaras no equipamento dos árbitros. A intenção foi anunciada esta terça-feira.
Em comunicado, a Liga explica que vai avançar com os procedimentos junto do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para tornar o projeto possível. O objetivo passa por reforçar o valor televisivo das partidas e manter o futebol português numa linha de inovação tecnológica.
A Liga destaca ainda que as “Ref Cams” já começam a ser usadas em algumas das principais competições internacionais e que permitem enriquecer de forma clara as transmissões televisivas.