Sociedade

Futebol: Árbitros passam a filmar jogos da I Liga

A Liga Portugal e a Sport TV querem implementar a “Ref Cam” nos jogos da I Liga, uma tecnologia que coloca pequenas câmaras no equipamento dos árbitros. A intenção foi anunciada esta terça-feira.

Em comunicado, a Liga explica que vai avançar com os procedimentos junto do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para tornar o projeto possível. O objetivo passa por reforçar o valor televisivo das partidas e manter o futebol português numa linha de inovação tecnológica.

A Liga destaca ainda que as “Ref Cams” já começam a ser usadas em algumas das principais competições internacionais e que permitem enriquecer de forma clara as transmissões televisivas.

Deixe um comentário

Pavilhão do antigo externato de Riba de Ave já é da Câmara

O concelho Famalicão passa a contar com um novo recinto desportivo. O pavilhão do antigo Externato Delfim Ferreira foi adquirido pela Câmara Municipal e dará, em breve, lugar ao futuro Pavilhão Municipal de Riba de Ave.

A escritura pública de aquisição do equipamento realizou-se esta segunda-feira, 17 de novembro.

Na manhã desta terça-feira, o presidente da autarquia, Mário Passos, tomou posse do equipamento e efetuou uma visita técnica ao recinto para avaliar, juntamente com os serviços municipais, a necessidade da realização de obras. O espaço encontra-se apto para a prática de várias modalidades e possui uma bancada com capacidade para mais de meio milhar de pessoas.

“Num concelho com mais de 200 associações e clubes desportivos, a aquisição deste equipamento para reforçar a nossa rede municipal de pavilhões foi uma oportunidade que não podíamos ignorar”, explicou Mário Passos, que na visita a Riba de Ave se fez acompanhar pelo vereador do Desporto, Pedro Oliveira.

“É uma grande notícia para o desporto famalicense, para a vila de Riba de Ave e para as freguesias vizinhas”, acrescentou ainda o autarca, que espera ver em breve este pavilhão ao serviço do movimento desportivo concelhio.

Recorde-se que o Município de Vila Nova de Famalicão adquiriu o pavilhão em leilão por 501 mil euros.

Famalicão: PSP procura condutor que atropelou duas pessoas e fugiu

Um homem e a sua filha foram atropelados na tarde desta segunda-feira numa passadeira da Avenida 25 de Abril, no centro de Vila Nova de Famalicão. O acidente ocorreu cerca das 19h30, e as vítimas sofreram ferimentos ligeiros.

Segundo as autoridades, o condutor, que seguia ao volante de uma carrinha de cor branca, colocou-se em fuga sem prestar qualquer auxílio às vítimas. A PSP está a investigar o caso e a realizar diligências para localizar o responsável pelo atropelamento.

Se tiver informações sobre o veículo ou o condutor envolvido no acidente deve entrar em contacto com as autoridades, de forma a ajudar na investigação.

Famalicão: Aparatoso despiste com capotamento faz um ferido em Nine

Uma pessoa ficou ferida, na sequência do despiste seguido de capotamento da viatura onde seguia, em Nine, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 08h30, na Rua da Veiga. Para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários de Viatodos.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.

Função pública em greve esta sexta-feira

Foi convocada para a próxima sexta-feira, 21 de novembro, greve nacional para os trabalhadores da Administração Pública Central, Regional e Local, pela Federação Nacional dos Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos -FESINAP.

Com isto, é de esperar que possam haver perturbações no normal funcionamento de áreas como saúde e educação, inclusive alguns Agrupamentos de Escolas de Famalicão já emitiram pré-avisos de greve alertando para a possibilidade de constrangimentos nas atividades escolares.

Famalicão: Centro de Saúde de Ribeirão reabre esta segunda-feira

A Unidade de Saúde Familiar de Ribeirão reúne condições para reabrir já na manhã desta segunda-feira, 17 de novembro, depois de ter ficado inundada no sábado devido à chuva intensa que caiu de madrugada e à subida do nível da água do rio. No interior do edifício, a água chegou a atingir cerca de meio metro.

Os trabalhos de limpeza e recuperação prolongaram-se durante todo o fim de semana, envolvendo equipas da Proteção Civil, Câmara Municipal, Junta de Freguesia e ULS Médio Ave. Graças à intervenção rápida destas entidades, foi possível garantir a segurança e o normal funcionamento do espaço, permitindo desta forma a sua reabertura no dia e horário habitual.

Faltam vacinas da gripe em várias ULS do país

A vacina da gripe de dose elevada, destinada a pessoas com 85 ou mais anos, está em falta em várias Unidades Locais de Saúde em todo o país. A Direção-Executiva do SNS confirma a rutura de stock e atribui a situação à elevada procura registada este ano, bastante superior à da campanha anterior.

As ULS tentaram gerir a escassez através da cedência de doses entre unidades, mas essa solução esgotou-se por já não existirem excedentes. Face ao cenário, foram emitidas orientações para que cada ULS adquira vacinas diretamente aos fornecedores. A Direção-Geral da Saúde reforça que é responsabilidade das ULS assegurar a compra e o acesso à vacinação dos utentes elegíveis.