Futebol Clube de Famalicão perdoa 50% das dívidas aos sócios e recompensa quem não é devedor

A Mercadona, empresa de supermercados, sugere cinco produtos essenciais para que possa desfrutar de um snack na praia e aproveitar ao máximo o bom tempo. A pensar nos seus “Chefes”, e tendo por base o seu Modelo de Coinovação, a empresa coloca à disposição duas novidades no seu sortido, as Tortilhas de Aveia, em que 51% da farinha utilizada é aveia, e as Tortitas de Leguminosas, compostas por 44% de proporções variáveis destes alimentos proteicos. Ideais para snacks equilibrados e originais ambas oferecem um alto teor de fibra e podem ser consumidas simples ou combinadas com ingredientes à escolha.

Mais uma novidade, o Bagel Hacendado, um produto que surge como uma solução alternativa para preparar as melhores e mais rápidas sandwiches. O Bagel tem naturalmente uma massa fofa e leve, podendo ser combinado com sabores frescos como pepino, abacate e salmão fumado, sendo também facilmente barrado com queijo-creme. Pode também ser torrado levemente, para uma experiência ainda mais saborosa.

Muito práticas e também para toda a família, as saquetas de frutas prontas a beber estão disponíveis em seis combinações de sabores diferentes, mas a novidade, ananás coco, promete surpreender miúdos e graúdos.

Para algo intemporal, ideal para partilhar, fácil e leve de transportar, a Mercadona sugere um clássico cheio de benefícios: o snack de abacaxi desidratado. Um produto 100% natural e sem adição de açúcares, sendo a alternativa ideal para quem prefere algo ligeiro e naturalmente doce.

Modelo de Coinovação da Mercadona

Para a Mercadona, a satisfação do “Chefe” (cliente) é o ponto fundamental da sua atividade e coloca-o sempre no centro das suas decisões. Para isso, existe uma cultura corporativa baseada na excelência do serviço e na melhoria contínua da qualidade que impulsiona a inovação em toda a empresa.

A empresa dispõe de um Modelo de Coinovação pioneiro no qual trabalha, desde 2011, através da sua Estratégia Avental: ouvindo e partilhando com os clientes experiências e hábitos de consumo de alimentação e bebidas, limpeza do lar, higiene pessoal e cuidado dos animais de estimação, para os transmitir depois aos fornecedores e impulsionar uma colaboração direta para melhorar a qualidade de forma constante e desenvolver novos produtos. Um processo colaborativo que tem sido chave para continuar a evoluir o sortido e que, em 2022, resultou em 370 melhorias, 217 novidades e 25 inovações de produto em toda a cadeia.

A empresa conta com uma rede de 23 centros de coinovação, em Portugal e Espanha. Nestes centros os especialistas da Mercadona dedicam-se à inovação, promovendo a melhoria contínua nos processos e produtos, estudando as necessidades e desejos dos clientes para lhes oferecer, de forma ágil, as melhores soluções, num contexto cada vez mais em mudança, o que se traduz num sortido totalmente adaptado aos gostos e hábitos dos clientes.