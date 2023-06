Futebol Clube de Famalicão renova certificado de entidade formadora cinco estrelas

A Federação Portuguesa de Futebol concedeu ao Futebol Clube de Famalicão a renovação do certificado de entidade formadora cinco estrelas. Este reconhecimento vem confirmar a excelência do clube no desenvolvimento dos jovens jogadores e na formação de talentos.

O processo de avaliação, que visa analisar os critérios formativos dos clubes portugueses, distinguiu o Futebol Clube de Famalicão como uma das oito equipas de futebol masculino que cumpre todos os requisitos estabelecidos pelo organismo máximo do futebol em Portugal.

Essa conquista coroa uma temporada memorável para as camadas jovens do clube. O título nacional inédito alcançado pela equipa sub-19 foi o ponto alto de uma época em que o Futebol Clube de Famalicão destacou-se por ter equipas masculinas em todas as divisões nacionais.

Além disso, as instalações que abrigam as equipas de formação estão a ser alvo de intervenções significativas. A partir da próxima temporada, o edifício será também a base da equipa principal, que poderá desfrutar de condições de excelência para o seu desempenho.

Com a renovação do certificado de entidade formadora cinco estrelas, o Futebol Clube de Famalicão reafirma o seu compromisso com a formação de jovens talentos e continua a marcar presença de forma destacada no panorama futebolístico nacional.