Futebol: Depois do jogo desta sexta-feira, Famalicão só volta a competir no dia 20 de novembro

Depois da jornada 11 da primeira liga, há uma paragem nas competições profissionais de futebol, para compromissos da Seleção Nacional, para a qualificação do Campeonato do Mundo, em 2022.

Para o FC Famalicão, e depois do jogo desta sexta-feira, diante do Boavista, a competição só volta a 20 de novembro, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, em Alverca. Antes do final de novembro, no dia 27, a equipa de Ivo Vieira recebe o Portimonense, a contar para a décima segunda jornada da Liga Bwin.