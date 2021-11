Futebol: Equipa feminina do Famalicão recebe segundo classificado

A penúltima jornada da primeira fase da Liga BPI, campeonato nacional feminino, coloca frente a frente o FC Famalicão, treinado por Jorge Barcellos, e o Vilaverdense, terceiro e segundo classificados, com 10 e 13 pontos respetivamente.

O jogo está marcado para a manhã deste sábado, às 11 horas, na Academia do emblema famalicense. A entrada custa 5 euros, sendo gratuita para os sócios com as quotas regularizadas. Os bilhetes podem ser adquiridos na Loja Oficial do clube ou na Academia no dia do jogo. Aos sócios basta apresentar cartão de sócio no acesso. É obrigatório o uso de máscara e apresentação de certificado COVID ou teste negativo efetuado nas últimas 48 horas.