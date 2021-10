O resultado do sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal, que decorreu esta tarde, na Cidade do Futebol, determinou a visita do FC Famalicão ao Alverca, da Liga 3. Esta eliminatória está marcada para o fim de semana de 20 e 21 de novembro.

Em competição estão 32 equipas: 15 da I Liga, 10 da II Liga, três da Liga 3 e quatro do Campeonato de Portugal.