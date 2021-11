Futebol: Famalicão quer vencer um Boavista «competitivo e intenso»

Na noite desta sexta-feira, às 21h15, o FC Famalicão joga no Estádio do Bessa, «um campo difícil e contra um adversário competitivo», analisa Ivo Vieira. No lançamento desta partida, que terá arbitragem de Manuel Mota, o treinador do emblema famalicense quer prolongar o ciclo de jogos a pontuar – nas duas últimas jornadas – diante de um adversário que tem mais pontos, mas também está necessitado de bons resultados.

«Estrategicamente temos de ter a bola e atacar a baliza do adversário. Tudo está no nosso comportamento e no que a equipa pode fazer e acredita. Só com esses ingredientes vamos ser competitivos e conseguir um bom resultado, somando os três pontos, contra uma equipa que está num momento idêntico, mas com mais pontos somados na parte inicial da época». O objetivo é, então, «correr pela felicidade do jogo, com trabalho, dedicação, empenho e estratégia».

João Pedro Sousa, treinador do Boavista, elogiou o conjunto famalicense, considerando que a qualidade individual e coletiva não se reflete na classificação. Ivo Vieira assina por baixo esta análise. «Mas temos que fazer muito mais em termos de resultados que é o que não tem acontecido. Temos uma equipa de qualidade que vai para jogo diante um adversário competitivo e intenso, mas esperamos fazer algo mais naquilo que é o resultado, em contraponto ao que tem sido o nosso jogo».

É unânime que a equipa pratica bom futebol e a eventual alteração das dinâmicas, em busca do resultado e menos da exibição «não é fácil mudar. No entanto, já o fizemos com o Santa Clara. Não fizemos um jogo de grande qualidade, mas fomos pragmáticos em termos de resultado. É fundamental somar pontos. Se tivermos esta média que conseguimos nestes dois últimos jogos do campeonato, será positivo». No entanto, analisa, «não é fácil mudar o que se faz de bom e se criam oportunidades, porque temos sempre a esperança que a bola vai entrar e as coisas vão mudar. A equipa tem crescido em alguns aspetos. Acredito que os resultados vão aparecer de forma natural». Mas se nesta fase for necessário jogar menos bem… «prefiro somar pontos, mas para o crescimento e evolução dos jogadores e para levar as pessoas aos estádios a qualidade do futebol é fundamental».