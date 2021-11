No arranque da jornada 6 da Liga BPI, o Futebol Clube de Famalicão goleou o Lank Vilaverdense por 3 – 0.

Reveja o jogo:

Na classificação, a equipa de Jorge Barcellos ficou com 13 pontos, os mesmos do adversário deste sábado de manhã. Atualmente, a liderar está o S.C.Braga com 15 pontos ( um jogo por realizar ).

Na próxima jornada o F.C.Famalicão joga em casa do Gil Vicente, numa partida marcada para as 11h00 do dia 14.