Futebol Feminino: Famalicão derrotado em casa pelo Torreense (0-5)

A Escola de Atletismo Rosa Oliveira (EARO) brilhou na 8.ª edição da Corrida Ren Pedome-Oliveira Santa Maria, realizada este sábado, 12 de outubro. Organizada pelo Grupo Recreativo, Artístico e Cultural Amigos de Famalicão e Espaço (GRACAFE), com o apoio da Junta de Freguesia de Pedome/Oliveira Santa Maria e do Município de Vila Nova de Famalicão, a prova contou com a participação de atletas de todas as idades.

A equipa joanense destacou-se com diversas vitórias e pódios, tanto a nível individual como coletivo. João Azevedo venceu na categoria de juniores masculinos, enquanto a EARO conquistou o primeiro lugar coletivo nas categorias de jovens masculinos e femininos. Na classificação geral, a equipa também conseguiu o segundo lugar no setor feminino e o terceiro lugar no masculino.

Os atletas que contribuíram para estes resultados de destaque foram: Rui Oliveira, João Azevedo, Tiago Silva, Joel Cunha, Miguel Castro, Joaquim Coelho, Miguel Marinho, Alexandre Simões, Rosa Oliveira (2.ª em F50), Anabela Silva, Joana Azevedo (2.ª em juniores femininos), Micaela Martins e Renata Barros. A formação da EARO também esteve em grande evidência ao vencer coletivamente nos escalões de formação.

Nos resultados individuais, Luís Neto alcançou o 2.º lugar em benjamins B masculinos, Tomás Ramos foi o 1.º em infantis masculinos, e Tiago Silva ficou em 1.º lugar nos iniciados masculinos. Inês Almeida e Luísa Pereira subiram ao pódio em juvenis femininos, com o 2.º e 3.º lugares, respetivamente, enquanto Gonçalo Rodrigues conquistou o 3.º lugar em juvenis masculinos.

A EARO contou ainda com a participação de vários atletas que contribuíram para as boas classificações por equipas, entre eles Diana Cunha, Santiago Ferreira, Duarte Ramalheiro, António Azevedo, Rodrigo Marques, Henrique Silva, Margarida Carvalho, Leonor Rodrigues, Matilde Cunha, Hugo Vaz, Leonor Ferreira, Mafalda Ferreira, Mariana Martins, Rafaela Araújo, Luísa Castro, Leonor Gonçalves, Ana Silva, Maria Machado, Ana Oliveira, Inês Castro, Francisca Gonçalves, Francisco Barros, André Rodrigues e Dinis Neves.