Futebol feminino: Famalicão derrotado pelo Benfica

No campeonato nacional feminino, fase de apuramento de campeão, o Famalicão perdeu, esta tarde, no Benfica Campus, com a equipa local.

Um único golo, apontado por Lacasse, valeu a vitória ao Benfica que, assim, está mais isolado na frente da classificação, com 18 pontos. Já o Famalicão mantém o segundo lugar com 12 pontos, tendo atrás de si o Sporting, agora também com 12 pontos.

Ainda referente ao jogo da sexta jornada, entre benfiquistas e famalicenses, foi uma partida bem disputada, embora muitas vezes jogada longe de áreas de finalização. O único golo do encontro apareceu dentro dos últimos 10 minutos após bonita jogada de Lacasse que a própria tratou de finalizar bom um bom remate.