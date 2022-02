Futebol feminino: Famalicão segue para os quartos de final

Numa organização da Câmara Municipal de Famalicão, em parceria com a Associação Futebol de Braga, realiza-se nos dias 21 e 22 de fevereiro, no auditório da Casa do Território no Parque da Devesa, a primeira de um conjunto de ações de formação para treinadores, dirigentes e atletas ligados à área do futebol.

Nesta primeira ação, participa Paulo Mourão, treinador adjunto que esteve ao serviço do Vitória SC, Sport Lisboa e Benfica e Al Nassr, e Luís Esteves, treinador de guarda-redes que representou no Vitória SC, Sport Lisboa e Benfica, Al Nassr e Spartak Moscovo.

Estas ações, têm certificação UEFA e do IPDJ para revalidação TPTD, contando com 1.2UC’s.

As inscrições estão limitadas a 30 pessoas e podem ser feitas em: