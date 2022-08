Futebol feminino: FC Famalicão tenta pódio da Supertaça em Fão

Mais de mil pessoas passaram pela primeira edição do «Verde Melão», uma iniciativa que conjugou três emblemáticos produtos de Vila Nova de Famalicão, o vinho verde, o melão casca de carvalho e os enchidos, e que se revelou uma plataforma de encontro e confraternização entre os famalicenses e os muitos emigrantes que se encontram de férias no concelho.

A Praça – Mercado Municipal foi o palco duma festa que se desenvolveu ao longo do último fim-de-semana, e que contou com a presença de três produtores de melão casca de carvalho do concelho – Aires Mesquita, Augusto Martins e Joaquim Gonçalves -, um produto de características únicas muito dependente das condições climatéricas e da existência de um microclima favorável que só existe entre o Minho e Douro Litoral.

Os vinhos verdes foram apresentados pela Casa Agrícola de Compostela, Vinhos Castro e Frutivinhos, e os enchidos pelo Fumeiro do Fernando, Fumeiro Rosa Mendes e Talho Divino Salvador.

Para além da venda e degustação dos produtos típicos da região, a iniciativa contou ainda com animação variada e com a realização do showcooking «Ideias de utilização do melão casca de carvalho e harmonizações», a cargo do Chef residente da Praça, Álvaro Costa.