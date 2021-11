Futebol: Já estão à venda bilhetes para o jogo Boavista x Famalicão

O Futebol Clube de Famalicão já tem à venda os bilhetes para o jogo com o Boavista Futebol Clube, da 10.ª jornada da Liga Portugal Bwin e agendado para as 21.15 horas desta sexta-feira, no Estádio do Bessa Séc. XXI.

Os bilhetes têm um custo unitário de 10 euros, com a venda a decorrer até às 17 horas de sexta-feira. O Futebol Clube de Famalicão disponibiliza transporte gratuito para o jogo, sendo obrigatória a inscrição na Loja Oficial. A saída do autocarro está marcada para as 19.30 horas, junto à entrada da Bancada Placard.pt.