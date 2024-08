Futsal do FC Famalicão inicia preparação para a nova temporada com novo comando técnico

O músico e cantautor Cristovám será o destaque do último concerto da edição de 2024 do Devesa Sunset, marcado para sexta-feira, 23 de agosto, às 19h00. O evento, que se realiza junto ao lago do Parque da Devesa, promete um final de tarde inesquecível, num ambiente relaxado, ideal para desfrutar com família e amigos.

Cristovám, que iniciou a sua carreira como vocalista e compositor da banda açoriana October Flight, destacou-se no cenário musical com o seu projeto a solo, tendo lançado o álbum “Hopes & Dreams” em 2018. Em 2020, a sua canção “Andrà Tutto Bene” tornou-se viral durante a pandemia, solidificando o seu nome na música internacional. O artista, que já arrecadou prémios como “Best Pop Performance” e “Song of the Year” nos Prémios Internacionais da Música Portuguesa, traz agora ao Devesa Sunset uma seleção do seu percurso musical, incluindo faixas do seu mais recente álbum “Songs On a Wire”.

A entrada é gratuita, e o convite está feito para todos aqueles que desejam desfrutar de uma tarde de música ao ar livre, rodeados pela natureza e beleza do Parque da Devesa.