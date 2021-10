Hélder Ferreira, de 31 anos, é o mais recente reforço da equipa de futsal do FC Famalicão/SC Cabeçudense. O pivot, de 31 anos, representava a ADCR Caxinas.

O conjunto famalicense que compete na série B do nacional da 3.ª divisão, joga este domingo, às 16 horas, no Pavilhão das Lameiras. O Juventude Gaia é o adversário. Recorde-se que com 3 jornadas disputadas, o FC Famalicão soma quatro pontos, mais um que o adversário deste domingo.