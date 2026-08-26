O Restaurante Sara Barracoa, um dos espaços mais emblemáticos e históricos do concelho, tem o futuro em «banho maria». Neste momento está fechado para férias (até 31 de agosto) e a continuidade está a ser estudada pela família, que desde sempre explorou o espaço.

Ao contrário das notícias avançadas durante esta quarta-feira, fonte familiar contactada pelo Cidade Hoje não confirma o fecho do Restaurante, adiantando que a situação está a ser analisada e que, brevemente, no período pós-férias, será emitido um comunicado.

Fundado em 1885, na Praça D. Maria II (perto do Mercado Municipal), este icónico espaço, parte da memória coletiva famalicense, evoluiu de uma taberna e casa de pasto para um espaço de restauração de referência no Minho e, por isso, passagem obrigatória para degustar a boa comida regional, a qual o próprio Camilo Castelo Branco terá saboreado.

Os rojões são um prato de referência, mas há outros, como os bolinhos de bacalhau, cozido à portuguesa, filetes de pescada ou o pudim de ovos.

A história conta que tudo começou quando os Ferreira Vago se instalaram na Praça D. Maria II para fazer negócio. José Ferreira Vago, conhecido como Zé Barracão, negociante de animais de carga, construiu casa. Anos mais tarde, Sara, já conhecida como Barracoa, tomou conta da antiga casa de pasto.