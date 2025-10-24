Gabor vendida a grupo da Suiça mas medo de novos despedimentos continua

A fábrica da Gabor em Silveiros, Barcelos, mudou de mãos. A multinacional alemã foi adquirida pelo grupo suíço Arklyz, operação foi anunciada poucos meses depois de terem sido despedidos 222 trabalhadores naquela unidade.

A Arklyz, criada em 2018, controla marcas como The Athlete’s Foot e distribui produtos como Crocs e Salomon. O CEO, Param Singh, descreve a Gabor como “uma marca de grande reputação” e considera esta compra um passo decisivo para ganhar força no segmento do calçado premium.

Também a liderança da Gabor, pela voz de Stefan Blöchinger, vê a integração como “uma oportunidade para crescer”, assegurando que a aposta na qualidade e conforto se mantém.

No entanto, os trabalhadores em Barcelos mostram preocupação e vivem dias de incerteza, temendo novo corte de postos de trabalho e a eventual transferência dos setores de corte e costura para países com custos mais baixos.

Fonte: O Minho