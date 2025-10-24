Sociedade

Gabor vendida a grupo da Suiça mas medo de novos despedimentos continua

A fábrica da Gabor em Silveiros, Barcelos, mudou de mãos. A multinacional alemã foi adquirida pelo grupo suíço Arklyz, operação foi anunciada poucos meses depois de terem sido despedidos 222 trabalhadores naquela unidade.

A Arklyz, criada em 2018, controla marcas como The Athlete’s Foot e distribui produtos como Crocs e Salomon. O CEO, Param Singh, descreve a Gabor como “uma marca de grande reputação” e considera esta compra um passo decisivo para ganhar força no segmento do calçado premium.

Também a liderança da Gabor, pela voz de Stefan Blöchinger, vê a integração como “uma oportunidade para crescer”, assegurando que a aposta na qualidade e conforto se mantém.

No entanto, os trabalhadores em Barcelos mostram preocupação e vivem dias de incerteza, temendo novo corte de postos de trabalho e a eventual transferência dos setores de corte e costura para países com custos mais baixos.

Fonte: O Minho

Deixe um comentário

Festival do Vinho em Famalicão: Dona Maria Wine Fest acontece de 7 a 9 de novembro

Famalicão recebe de 7 a 9 de novembro a primeira edição do Dona Maria Famalicão Wine Fest, organizado pelo Círculo de Cultura Famalicense, proprietário da Cidade Hoje e responsável pelo “Dona Maria Famalicão Beer Fest”. O evento decorre numa tenda instalada na Praça D. Maria II, no centro da cidade.

A Festa do Vinho reúne alguns dos melhores produtores do país, com destaque para os de Famalicão e da Região dos Vinhos Verdes. Ao todo, participam 22 produtores distribuídos por 18 stands. O espaço conta ainda com quatro food trucks e zonas dedicadas a produtos regionais como enchidos, marisco e doces.

A entrada é gratuita, sendo necessário adquirir o copo oficial, sem devolução, para as provas. Há também a possibilidade de compra direta de garrafas e caixas de vinho.

O programa inclui showcookings às 19h: Vítor Almeida na sexta-feira, Álvaro Costa no sábado e Renato Cunha no domingo. Estão ainda agendadas conferências na Fundação Cupertino de Miranda, às 16h30, com especialistas do setor vitivinícola.

O festival oferece animação com música, DJs em formato sunset e noites temáticas, além de momentos culturais ligados aos 200 anos do nascimento de Camilo Castelo Branco.

O evento associa-se igualmente a uma causa social, em colaboração com o Centro Social de S. Pedro de Bairro.

Famalicão: Homem invade terreno e rouba viatura em 5 minutos

Um SEAT Ibiza, matrícula 33-77-PX, foi furtado esta quarta-feira de manhã na freguesia de Calendário, em Famalicão, num caso que durou cinco minutos.

Segundo apurou a Cidade Hoje, o suspeito entrou no terreno da residência através do muro que divide outras propriedades, conseguiu abrir o portão por dentro e levou a viatura sem que ninguém o visse, no entanto, a ação do homem ficou registada numa câmara de vigilância. O furto ocorreu por volta das 10h45.

A situação já foi comunicada às autoridades, que estão a investigar o caso.

Se tem alguma informação sobre este crime entre em contacto de imediato com a GNR ou PSP.

Gasóleo vai ficar mais caro na próxima semana, preço da gasolina desce

A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, o gasóleo deverá ficar mais caro dois cêntimos por litro, ao contrário da gasolina que terá margem para descer 2 cêntimos.

 

Já nasceram cerca de 5 mil bebés na região desde o início do ano

Nos primeiros nove meses do ano, nasceram 4 880 bebés em Braga, o quarto distrito do país com mais nascimentos, superado apenas por Lisboa, Porto e Setúbal.

A nível nacional o número de nascimentos tem vindo a aumentar, com 65 400 bebés até ao final de setembro, mais 2 173 em comparação com o período homólogo do ano anterior.

Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, referentes ao “teste do pezinho”, que aponta os meses de julho, setembro e janeiro como os que registaram um maior número de bebés a nascer.

Morreu Francisco Pinto Balsemão

Morreu esta terça-feira, 21 de outubro de 2025, aos 88 anos, Francisco Pinto Balsemão, uma das figuras mais marcantes da política, do jornalismo e dos media em Portugal. Nascido em Lisboa a 1 de setembro de 1937, licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa, mas foi no jornalismo e na comunicação que deixou a sua maior marca. Começou a carreira no Diário Popular e, em 1973, fundou o semanário Expresso, que rapidamente se tornou uma referência no jornalismo português, símbolo da liberdade e da independência editorial.

Depois da Revolução de Abril, foi um dos fundadores do Partido Social Democrata (PSD) e chegou a primeiro-ministro em 1981, cargo que ocupou até 1983. O seu governo sucedeu ao de Francisco Sá Carneiro e enfrentou tempos politicamente instáveis, mas Balsemão ficou conhecido pelo seu estilo discreto, racional e pelo compromisso com a consolidação democrática.

Terminada a vida política ativa, regressou em força ao setor da comunicação social. Em 1992 criou a SIC – Sociedade Independente de Comunicação, o primeiro canal de televisão privado em Portugal, reforçando a sua posição como pioneiro no mundo dos media. À frente do grupo Impresa, construiu um império que inclui o Expresso, a SIC e várias publicações de referência.

Novas regras: Adolescentes com 17 anos vão poder conduzir carros ligeiros

O Parlamento Europeu aprovou novas regras para as cartas de condução que vão mudar a forma como se tira a carta na União Europeia. A principal novidade é que os jovens de 17 anos vão poder conduzir carros ligeiros, mas apenas se estiverem acompanhados por um condutor experiente até fazerem 18 anos.

As regras também criam uma versão digital da carta de condução, que poderá ser mostrada no telemóvel, sem precisar do cartão físico.

Os novos condutores vão ter um período de experiência de dois anos, com punições mais severas se conduzirem sob o efeito do álcool ou sem cinto de segurança.

Outra mudança permite tirar carta de camião aos 18 anos e de autocarro aos 21, desde que haja formação profissional.

As novas cartas vão ser válidas durante 15 anos para automóveis e motas, e cinco anos para camiões e autocarros. Os países da União Europeia têm três anos para adaptar estas regras às suas leis.