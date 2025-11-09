Gala do Desporto de Famalicão celebra esta noite os campeões do concelho

A Gala do Desporto de Famalicão realiza-se esta noite, no Pavilhão Municipal, e assinala a 10.ª edição de um evento que presta homenagem aos melhores do desporto famalicense.

Organizada pela Câmara Municipal, a cerimónia distingue atletas, treinadores, dirigentes, árbitros, associações e clubes que se destacaram nas épocas desportivas de 2024 e 2024/2025, tanto a nível nacional como internacional.

Durante a gala são entregues o galardão “Famalicense D’Ouro” e os prémios do júri em oito categorias, entre as quais se destacam “Associação/Clube Desportivo do Ano”, “Treinador do Ano” e “Atleta Revelação”. O público também participou na votação online para eleger o “Evento Desportivo do Ano”.

Em 2024, a gala distinguiu 215 atletas, técnicos e clubes famalicenses, num reconhecimento do esforço e do talento que fazem de Vila Nova de Famalicão uma referência no panorama desportivo nacional.