Gala do Desporto de Famalicão com inscrições abertas

A Gala do Desporto de Famalicão tem inscrições e candidaturas abertas até ao próximo dia 15 de setembro. O evento, organizado pelo Município de Famalicão, terá lugar a 12 de novembro, pelas 21h, no Pavilhão Municipal, e visa reconhecer e valorizar publicamente todos aqueles que elevam o nome de Famalicão através do desporto.

Os prémios que serão atribuídos dizem respeito às competições que decorreram nas épocas desportivas 2022 e 2022/2023, de acordo com o calendário competitivo de cada modalidade.

O galardão dos campeões, Famalicense D’Ouro, é dirigido aos diferentes agentes desportivos – dirigentes, treinadores, atletas e árbitros -, associações e clubes do concelho de Vila Nova de Famalicão, pelos resultados meritórios alcançados a nível nacional e internacional.

Além destes, também serão entregues os galardões do júri, atribuídos à candidatura mais votada em cada uma das categorias a concurso: “Associação/Clube Desportivo do Ano”, “Dirigente do Ano”, “Treinador do Ano”, “Atleta Revelação do Ano Feminino”, “Atleta Revelação do Ano Masculino”, “Árbitro do Ano”, “Prémio Excelência” e “Evento Desportivo do Ano” – este último, eleito por votação online do público.

Tanto para o Galardão dos Campeões, como para o Galardão do Júri, é obrigatório submeter a candidatura através do preenchimento de formulário próprio disponível em www.famalicao.pt/gala-do-desporto.

Recorde-se que a 7.ª edição da Gala do Desporto aconteceu a 13 de novembro de 2022 no Pavilhão Municipal de Famalicão, e, no total, foram entregues galardões a 190 atletas famalicenses de 25 modalidades desportivas pelos títulos de campeões alcançados na época 2021 e 2021/2022. O “Prémio Excelência”, que premeia a carreira desportiva, foi entregue ao ciclista Tiago Machado.