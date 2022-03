Famalicão vai enviar pelo menos três camiões para a Ucrânia, no início desta semana.

Os primeiros camiões contam com o apoio da empresa de transportes KLOG, Transportes Nogueira e AMS, Lda, e vão chegar à Ucrânia em menos de 24h00 com bens de 1ª necessidade , hospitalares e medicamentos.

A operação surge na sequência do projeto SOS Famalicão/Ucrânia que está a mobilizar a sociedade civil famalicenses para com a ajuda humanitária ao país e que está devidamente articulada com a Embaixada do da Ucrânia em Portugal. A Raclac, empresa de fabrico e conceção de dispositivos médicos e produtos de proteção, e a Câmara Municipal estão a recolher e a coordenar a ajuda humanitária de Vila Nova de Famalicão com pontos de recolha de doações em todas as Juntas de Freguesia, em escolas, IPSS’s e outras instituições.