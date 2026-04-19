Galp testa ar e água a pagar por causa de atos de vandalismo e uso abusivo

A Galp confirmou que está a implementar um projeto-piloto que prevê a cobrança pelo uso de ar comprimido e água em alguns dos seus postos de abastecimento em Portugal. A medida, que abrange atualmente quatro locais, surge na sequência de vários relatos e denúncias partilhadas nas redes sociais.

Segundo a empresa ao “Auto ao MInuto”, esta decisão está relacionada com o aumento de situações de vandalismo e de utilização abusiva destes equipamentos, o que tem vindo a comprometer a sua disponibilidade e funcionamento. Com a introdução deste modelo pago, a Galp pretende reforçar a fiabilidade do serviço e garantir melhores condições de utilização para os clientes.

A energética sublinha ainda que esta prática não é inédita, sendo já adotada em vários países europeus. Em Portugal, a legislação não obriga à disponibilização gratuita destes serviços. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos esclarece que tanto o fornecimento como a eventual cobrança de ar e água são da responsabilidade de cada operador, sendo considerados serviços adicionais e não essenciais.