Dois homens terão sido assaltados no Porto, depois de ganharem cerca de 104 mil euros no Casino da Póvoa de Varzim. O roubo aconteceu na madrugada desta sexta-feira, no Largo 3 de Fevereiro.

Segundo a CNN Portugal, as vítimas foram abordadas por três homens que seguiam num carro e as ameaçaram com uma arma de fogo para lhes roubarem o dinheiro.

Os suspeitos fugiram de carro. Não foram efetuados disparos e não há registo de feridos. As autoridades estão a analisar as imagens de videovigilância para tentar identificar os autores do assalto.